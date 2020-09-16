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ISE 2021: переезд откладывается


16.09.2020 11:44

 

 

«Новоселье» выставки Integrated Systems Europe, которое должно было состояться в феврале 2021 года в Барселоне, официально отложено. Мероприятие, традиционно проходящее в феврале, перенесено на июнь. Соответствующее заявление сделали организаторы выставки.

 

Сообщается, что причиной стала «вторая волна коронавируса, захлестнувшая Европу». «Лучший вариант для всех нас – отложить проведение выставки до июня 2021 года», говорится в заявлении. Точные даты пока не известны.

 

Стоит отметить, что решение о переносе ISE 2021 принято менее чем через неделю после того, как управляющий директор выставки Майк Блэкман (Mike Blackman) выступил с другим заявлением, в котором он выражал обеспокоенность ростом числа европейцев, заболевших COVID-19 за последние несколько дней. При этом оценка риска, проведённая в июле нынешнего года сотрудниками ISE и их консультантами по вопросам здравоохранения, показала, что риск COVID-19 является «низким». Участники выставки высказывали пожелания провести ISE 2020 в соответствии с графиком и не просили менять даты мероприятия.

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