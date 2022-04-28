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ISE 2022: что покажет RTI


28.04.2022 10:30

 

 

На выставке ISE 2022 компания RTI представит ряд новинок, в том числе новый софт Integration Designer 11, технологию RTI Music и систему VIP (video-over-IP).

 

Новый Integration Designer 11 должен значительно облегчить труд инсталляторов – он позволит упростить и ускорить процесс программирования. Благодаря новым шаблонам и дополнительным функциям интеграторы смогут тратить меньше времени на проектирование. Одна из новых функций – встроенный «магазин драйверов»: все доступные решения можно будет найти, не выходя из программы.

 

В числе главных экспонатов стенда: RTI Music и музыкальный стример MS-3. В составе системы распределённого аудио можно использовать до восьми MS-3, передавая одновременно до 24 аудиопотоков (по три на устройство). Стример поддерживает такие сервисы, как Pandora, Spotify, iHeart Radio, SiriusXM, SiriusXM for Business, SoundMachine и TuneIn, а встроенный интерфейс AirPlay обеспечивает возможность стриминга с Apple Music и Amazon Music.

 

Фирменная система VIP (video-over-IP) даёт интегратору возможность 4K UHD видео сигнал через сетевой коммутатор ёмкостью 1 ГБ. Установка занимает считанные минуты, количество конечных точек практически безгранично. Информация, необходимая пользователю, отображается на сенсорной панели RTI или экране мобильного устройства; управление – наглядное, понятное и удобное. Ядром платформы является управляющий модуль VIP-UHD-CTRL, объединяющий возможности Integration Designer с управлением по IR, RS-232 или TCP/IP. Платформа обеспечивает независимую маршрутизацию сигналов IR, RS-232, USB/KVM, аудио и видео, а наличие двух коннекторов LAN RJ-45 позволяют объединить основную сеть и сеть VIP –производительность растёт, а необходимость в использовании VLAN отпадает. Передатчик VIP-UHD-TX и приемник VIP-UHD-RX (частота обновления 60 Гц, разрешение 4K) обеспечивают высокое качество изображения, передавая сигнал на расстояние до 100 метров (328 футов). Устройства совместимы с HDCP 2.2, поддерживают аудио-эмбедирование и все известные HDMI аудиоформаты, включая Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus и DTS-HD Master Audio, могут питаться от сети Ethernet (PoE). Специальная полка-адаптер RM-4VIP2 (2RU) рассчитана на установку до четырёх передатчиков или приёмников.

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