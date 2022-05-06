ISE 2022: новые решения Crestron

06.05.2022 05:47

На выставке ISE 2022 компания Crestron покажет ряд новых решений для дома и офиса, и предложит всем желающим принять участие в демонстрации новой продукции.



Новинки, разработанные для бизнеса, это, прежде всего, системы AirMedia нового поколения – семейство беспроводных устройств для проведения конференций и презентаций, а также видео решения с интегрированными технологиями 1 Beyond (некоторое время назад Crestron купил эту компанию). На стенде Crestron покажут и продукцию DigitalMedia, в том числе фирменную систему передачи аудио- и видеосигнала по IP, DM NVX, которая недавно получила сертификат безопасности, применяемый в оборонной промышленности.



Пользователям домашних систем автоматизации будет интересно узнать о новых возможностях платформы Crestron Home: добавлен защищённый удалённый доступ, голосовое управление с помощью ассистента Amazon Alexa продукцией линейки DM NAX, поддержка некоторых новых устройств сторонних производителей и многое другое.