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ISE 2022: снова фальстарт


12.01.2022 12:26

 

 

Выставка Integrated Systems Europe и Барселона никак не состыкуются: о том, что мероприятие будет проходить на новой европейской площадке, известно уже несколько лет, но фактическому переезду мешает пандемия.

 

Накануне организаторы выставки заявили о том, что ISE в очередной раз переносится – на май нынешнего года. Ещё в октябре было объявлено о начале регистрации, но, как выясняется, многие и тогда сомневались, что мероприятие всё-таки состоится – и были правы. Распространение омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 опять помешало встрече производителей и потребителей.

 

Новые даты ISE 2022: 10-13 мая.  Несмотря на то, что организаторы в официальном заявлении говорят о тесном взаимодействии с участниками рынка, информация о переносе выставки для многих оказалась совершенно неожиданной. Планировать что-либо в нынешних условиях очень непросто, и для кого-то очередное изменение в расписании означает, что давно ожидаемая поездка так и не состоится.

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