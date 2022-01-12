ISE 2022: снова фальстарт

12.01.2022 12:26

Выставка Integrated Systems Europe и Барселона никак не состыкуются: о том, что мероприятие будет проходить на новой европейской площадке, известно уже несколько лет, но фактическому переезду мешает пандемия.

Накануне организаторы выставки заявили о том, что ISE в очередной раз переносится – на май нынешнего года. Ещё в октябре было объявлено о начале регистрации, но, как выясняется, многие и тогда сомневались, что мероприятие всё-таки состоится – и были правы. Распространение омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 опять помешало встрече производителей и потребителей.

Новые даты ISE 2022: 10-13 мая. Несмотря на то, что организаторы в официальном заявлении говорят о тесном взаимодействии с участниками рынка, информация о переносе выставки для многих оказалась совершенно неожиданной. Планировать что-либо в нынешних условиях очень непросто, и для кого-то очередное изменение в расписании означает, что давно ожидаемая поездка так и не состоится.