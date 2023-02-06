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ISE 2023: новые разработки LG Electronics


06.02.2023 12:28

 

 

Презентация новых дисплеев LG Electronics, которая состоялась в рамках выставки Integrated Systems Europe 2023, проходила под девизом «Жизнь, расцветай». В числе главных конкурентных преимущество новых моделей, которые предназначены для использования в общественных пространствах – отличная цветопередача и очень высокая детализация.

 

Одна из новинок – очень большой, с диагональю 272 дюйма, LG Magnit (модель LSAB007) с разрешением 8K и технологией Micro LED. Дисплей способен создавать изображения исключительной яркости и глубины и имеет широкий угол обзора. Это устройство рекомендуется производителем для демонстрации видеоконтента в вестибюлях коммерческих зданий, лобби гостиниц и т.п. На своём стенде на ISE 2023 LG Electronics демонстрировала дисплей 8K Micro LED вместе с 56 прозрачными дисплеями LG Transparent OLED Signage (модель 55EW5G-V). Из других решений, представленных на выставке, особый интерес вызвала виртуальная студия, которая позволяет снимать видео полностью на цифровом фоне; последний создаётся путём отображения виртуального пейзажа на нескольких LED-экранах, бесшовно объединённых в одну большую видеостену.

 

В числе новых разработок LG для образовательной отрасли – интерактивные панели CreateBoard (модель TR3DK) и соответствующее программное обеспечение (CreateBoard Lab для создания контента и CreateBoard Share для беспроводного доступа к контенту и совместного использования экрана). Облачное решение позволяет удалённо управлять несколькими дисплеями.

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