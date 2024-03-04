ISE 2024 побила собственные рекорды

04.03.2024 13:06

Проходившая в Барселоне выставка Integrated Systems Europe 2024 была рекордной по многим показателям, сообщили её организаторы. Они проанализировали собранную за время проведения выставки информацию о её участниках и посетителях и выяснили, что мероприятие по некоторым параметрам было более успешным, чем предыдущие.



Стенды участников ISE 2024 посетили почти 73900 человек, из которых почти 34% (это 24815 человек) никогда раньше на этой выставке не были. Является ли второй показатель свидетельством успеха, неясно… половина из этих почти 25000 человек – испанцы; какова вероятность, что их визит на ISE объясняется именно интересом к тематике мероприятия, а не просто желанием посетить новое шоу, которое ранее не представлялось привлекательными из-за удалённости или нежелания платить за билет на поезд или автобус? Впрочем, статистика всегда неоднозначна; зато есть показатели более очевидные: так, более 80% посетителей оказались представителями коммерческого сектора, что не умаляет значимость выставки для рядовых потребителей (30% посетителей – конечные пользователи, или так обозначили себя при регистрации), но позволяет участникам более эффективно представлять предлагаемые ими продукты и услуги.



Географический охват: 162 страны; более 90% посетителей – из 30 стран, компании и организации из которых составляют основную массу участников ISE. Организаторы сообщают, что значительную часть посетителей составляли руководители высшего звена; 4 из 5 являются лицами, непосредственно принимающими решения или имеющими серьёзное влияние на этот процесс. Всего зафиксировано 172627 прохода на выставку, то есть в среднем посетитель проводил на ISE 2024 не один день, а 2,2. На основании этих цифр организаторы делают вывод о «захватывающем и увлекательном опыте», который обеспечивает выставка. В рамках деловой программы выступили 363 спикера; мероприятие освещали 634 международных СМИ из 36 стран. Сообщается, что в течение трёх недель после окончания выставки были опубликованы 13658 онлайн-материалов, прошли 70 радио- и 53 ТВ-передачи, посвящённых ISE 2024. Соцсети внесли свой вклад в виде 4707 постов, на которые последовало 867455 реакций, а потенциальная аудитория, следившая за выставкой в дни её проведения, оценивается в 10,94 млн. человек. Организаторы сообщают, что выставка, которая будет проходит в будущем году, с 4 по 7 февраля, станет ещё интереснее и привлечёт ещё больше участников и посетителей.



