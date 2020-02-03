ISE предупреждает…

03.02.2020 14:45

Быстрый рост числа заражённых коронавирусом 2019-nCoV заставил обеспокоиться и организаторов выставки ISE 2020, которая должна открыться в Амстердаме 11 февраля. На официальном сайте мероприятия опубликованы рекомендации Всемирной организации здравоохранения, следовать которым просят всех участников и посетителей выставки.



В частности, им рекомендуют не вступать в тесный контакт с людьми, у которых очевидны признаки респираторной инфекции, и как можно чаще мыть руки. Тех, кто чувствует себя заболевшим, убедительно просят придерживаться следующих правил: не приближаться к другим людям, а при кашле или чихании прикрывать рот и нос салфеткой, после чего немедленно выкинуть её и вымыть руки.



Организаторы пообещали установить во всех помещениях выставочного комплекса, где будет проходить ISE 2020, держатели с антибактериальным раствором для того, чтобы каждый желающий мог в любой момент протереть руки. Медицинские работники комплекса подробно проинструктированы о том, как выявить симптомы нового коронавируса, а число врачей, которые будут находиться на территории RAI во время выставки, увеличено. Сообщается также, что в этом году выставку посетит намного меньше граждан КНР (3,2% от общего числа посетителей в прошлом году), поскольку многие авиакомпании отменили рейсы из/в Китай. Информация, связанная с эпидемией коронавируса, постоянно обновляется.