ISE: с надеждой на 2021 год

26.06.2020 12:53

Организаторы выставки Integrated Systems Europe, которая в 2021 году должна пройти в Барселоне, а не в Амстердаме, настроены весьма оптимистично. Семнадцатая по счёту выставка назначена на 2-5 февраля, новая локация – выставочный комплекс Fira de Barcelona.



Пока комплекс закрыт, поскольку власти страны боятся возобновлять проведение массовых мероприятий. Возвращение к нормальной деятельности запланировано на сентябрь нынешнего года.



По словам организаторов ISE 2021, своё участие в выставке уже подтвердили более 850 компаний. Под мероприятие забронировано 55 тысяч квадратных метров, что на 5% больше, чем в 2020 году. Эта площадь будет разделена на девять зон различной тематики: Аудио, Теле- и радиовещание и создание контента, Digital Signage и DooH (Digital-out-of-home, медиа носители, размещаемые в общественных местах), Обучение, «Живые» мероприятия, Решения для домашних хозяйств, «Умные» здания, Унифицированные коммуникации, VR/AR/XR. Планируется проведение 14 тематических конференций. Кроме того, организаторы работают над цифровой версией выставки, чтобы привлечь как можно большую аудиторию.