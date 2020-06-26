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ISE: с надеждой на 2021 год


26.06.2020 12:53

 

 

Организаторы выставки Integrated Systems Europe, которая в 2021 году должна пройти в Барселоне, а не в Амстердаме, настроены весьма оптимистично. Семнадцатая по счёту выставка назначена на 2-5 февраля, новая локация – выставочный комплекс Fira de Barcelona.

 

Пока комплекс закрыт, поскольку власти страны боятся возобновлять проведение массовых мероприятий. Возвращение к нормальной деятельности запланировано на сентябрь нынешнего года.

 

По словам организаторов ISE 2021, своё участие в выставке уже подтвердили более 850 компаний. Под мероприятие забронировано 55 тысяч квадратных метров, что на 5% больше, чем в 2020 году. Эта площадь будет разделена на девять зон различной тематики: Аудио, Теле- и радиовещание и создание контента, Digital Signage и DooH (Digital-out-of-home, медиа носители, размещаемые в общественных местах), Обучение, «Живые» мероприятия, Решения для домашних хозяйств, «Умные» здания, Унифицированные коммуникации, VR/AR/XR. Планируется проведение 14 тематических конференций. Кроме того, организаторы работают над цифровой версией выставки, чтобы привлечь как можно большую аудиторию.

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