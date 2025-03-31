ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Искусcтвенный интеллект в телевизорах Toshiba


31.03.2025 11:24

 

 

Одна из новинок в ассортименте Toshiba TV – телевизор Toshiba Z670NE с диагональю 100 дюймов. Он работает на базе движка REGZA Engine ZRi с искусственным интеллектом и в полной мере реализует потенциал ИИ.

 

REGZA Engine ZRi поддерживает разрешение 4K и Dolby Vision IQ. Каждый кадр анализируется, и параметры изображения динамически настраиваются: оптимизируется чёткость, глубина цвета и пр. Изображение и звук автоматически адаптируются в соответствии с окружающими условиями (освещённость, уровень шума и пр.), что позволяет усилить эффект погружения зрителя/слушателя в происходящее на экране. В числе используемых технологий: AI 4K Upscaling – повышает качество изображения с Full HD практически до 4K; AI Auto View Pro – анализирует характеристики поступающего сигнала и окружающего освещения; Al Picture Optimizer – регулирует контрастность, точность отображения и соответствие специфике транслируемого контента; Dynamic Tone Mapping – покадрово анализирует и корректирует изображение для большей детализации; Full Array Local Dimming – формирует оптимальный контраст в каждой из зон светодиодной подсветки.

 

Геймерам Toshiba Z670NE будет интересен благодаря низкой задержке входного сигнала (ALLM), частоте обновления до 144 Гц, технологии AMD FreeSync Premium, обеспечивающей плавность отображения, и режиму Game Mode Pro.

Связанные новости:
 Инновации и консерватизм NAT Audio - 24.03.2025 19:19
 Разговаривай со Sber – управляй Hisense - 17.03.2025 16:44
 Toshiba: неделя бренда в российских магазинах  - 08.08.2024 16:47
 Новые саундбары Toshiba в продаже в России - 04.04.2024 14:08
 Телевизоры Toshiba двух новых линеек появились в России - 13.02.2024 12:38
 Новые модели в премиум-линейке ТВ Toshiba - 01.11.2023 03:59
 Спрос растёт, телевизоры умнеют - 17.05.2023 11:13
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007