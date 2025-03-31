Искусcтвенный интеллект в телевизорах Toshiba

31.03.2025 11:24

Одна из новинок в ассортименте Toshiba TV – телевизор Toshiba Z670NE с диагональю 100 дюймов. Он работает на базе движка REGZA Engine ZRi с искусственным интеллектом и в полной мере реализует потенциал ИИ.

REGZA Engine ZRi поддерживает разрешение 4K и Dolby Vision IQ. Каждый кадр анализируется, и параметры изображения динамически настраиваются: оптимизируется чёткость, глубина цвета и пр. Изображение и звук автоматически адаптируются в соответствии с окружающими условиями (освещённость, уровень шума и пр.), что позволяет усилить эффект погружения зрителя/слушателя в происходящее на экране. В числе используемых технологий: AI 4K Upscaling – повышает качество изображения с Full HD практически до 4K; AI Auto View Pro – анализирует характеристики поступающего сигнала и окружающего освещения; Al Picture Optimizer – регулирует контрастность, точность отображения и соответствие специфике транслируемого контента; Dynamic Tone Mapping – покадрово анализирует и корректирует изображение для большей детализации; Full Array Local Dimming – формирует оптимальный контраст в каждой из зон светодиодной подсветки.

Геймерам Toshiba Z670NE будет интересен благодаря низкой задержке входного сигнала (ALLM), частоте обновления до 144 Гц, технологии AMD FreeSync Premium, обеспечивающей плавность отображения, и режиму Game Mode Pro.



