Искусственный интеллект в ТВ LG QNED evo 2025

19.12.2024 11:50

Компания LG Electronics (LG) анонсировала выход обновлённой серии телевизоров LG QNED evo. Это беспроводные ЖК-модели премиального уровня с экранами диагональю 40-100 дюймов и расширенными возможностями интеллектуального управления. В числе самых значимых конкурентных преимуществ производитель отмечает фирменную технологию расширенного цветового охвата, беспроводную передачу изображения в качестве 4K с частотой 144 Гц1, улучшенную обработку «картинки» и звука на базе искусственного интеллекта, а также широкие возможности персонализированной настройки благодаря платформе webOS 25.



Технология Dynamic QNED Color Solution обеспечивает чистоту и реалистичность воспроизводимых цветов: пользователь видит их такими же, как и в повседневной жизни – насыщенными и без искажений. Технология True Wireless 4K – она позволяет передавать контент 4K по беспроводной сети без потерь качества и без задержек – раньше применялась только в топовой модели LG OLED evo серии M, теперь же её преимущества станут доступны и для покупателей телевизоров LG QNED evo. В числе прочих возможностей ТВ серии LG QNED evo 2025 (их обеспечивает «умный» процессор α8): более продвинутое масштабирование, технология Dynamic Tone Mapping Pro, точно настраивающая эффекты HDR и яркость, а также преобразование стереозаписей в виртуальный 9.1.2-канальный звук.



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