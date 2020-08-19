ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

ISR объявляет год интегратора


19.08.2020 09:25

 

 

От високосного года многие ждут сюрпризов. Того, насколько богат на них оказался год 2020-й, не ожидал никто. О «живых» выставочных мероприятиях пришлось надолго забыть, да и сейчас прогнозы по возвращению к привычным форматам весьма туманны.

 

Пандемия внесла существенные коррективы в традиционное для отрасли расписание выставок и бизнес-форумов; большая часть их отменена или перенесена, некоторые прошли в цифровом формате. Но рынок постепенно начинает восстанавливаться, и одним из ближайших деловых мероприятий, которого с нетерпением ждут все представители инсталляционного бизнеса, должна стать выставка Integrated Systems Russia. Даты: 27-29 октября; место: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 5. Регистрация уже открыта.

 

Выставка пройдёт в новом, гибридном формате. В дополнение к традиционным стендам, на которых можно будет увидеть, услышать, потрогать реальные экспонаты, запланированы онлайн-презентации, конференции, вебинары, а в специальных виртуальных переговорных производители, дилеры, системные интеграторы смогут обсудить текущую рыночную ситуацию и тенденции развития отрасли.

 

Организаторы выставки объявляют нынешний год ГОДОМ ИНТЕГРАТОРА и приглашают всех на Форум интеграторов, где можно будет получить «концентрированные знания» (цитата из официального пресс-релиза) и обзавестись новыми профессиональными связями. Форум предусматривает четыре образовательных направления: корпоративные AV и IT решения, профессиональный звук, digital signage и системы отображения, видеоконференцсвязь. Программа курсов ещё формируется, и каждый, кому небезразлична эта инициатива, может связаться с организаторами и предложить новую тему.

Связанные новости:
 Итоги российской InfoComm Connected 2020  - 02.07.2020 10:53
 ISE: с надеждой на 2021 год - 26.06.2020 12:53
 Что покажут на InfoComm Connected v.RUS? - 25.06.2020 12:09
 Infocomm Connected: онлайн и на русском языке  - 16.06.2020 11:38
 Выставке Hi-Fi Show – быть! Но попозже… - 13.03.2020 16:00
 Hi-Fi Show 2020: регистрация открыта - 21.02.2020 15:50
 Аудиофорум 2018: о профессиональном аудио и масштабных инсталляциях - 17.10.2018 15:00
 Аудиофорум на выставке ISE 2018 - 03.10.2018 13:25
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007