ISR объявляет год интегратора

19.08.2020 09:25

От високосного года многие ждут сюрпризов. Того, насколько богат на них оказался год 2020-й, не ожидал никто. О «живых» выставочных мероприятиях пришлось надолго забыть, да и сейчас прогнозы по возвращению к привычным форматам весьма туманны.

Пандемия внесла существенные коррективы в традиционное для отрасли расписание выставок и бизнес-форумов; большая часть их отменена или перенесена, некоторые прошли в цифровом формате. Но рынок постепенно начинает восстанавливаться, и одним из ближайших деловых мероприятий, которого с нетерпением ждут все представители инсталляционного бизнеса, должна стать выставка Integrated Systems Russia. Даты: 27-29 октября; место: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 5. Регистрация уже открыта.

Выставка пройдёт в новом, гибридном формате. В дополнение к традиционным стендам, на которых можно будет увидеть, услышать, потрогать реальные экспонаты, запланированы онлайн-презентации, конференции, вебинары, а в специальных виртуальных переговорных производители, дилеры, системные интеграторы смогут обсудить текущую рыночную ситуацию и тенденции развития отрасли.

Организаторы выставки объявляют нынешний год ГОДОМ ИНТЕГРАТОРА и приглашают всех на Форум интеграторов, где можно будет получить «концентрированные знания» (цитата из официального пресс-релиза) и обзавестись новыми профессиональными связями. Форум предусматривает четыре образовательных направления: корпоративные AV и IT решения, профессиональный звук, digital signage и системы отображения, видеоконференцсвязь. Программа курсов ещё формируется, и каждый, кому небезразлична эта инициатива, может связаться с организаторами и предложить новую тему.