Исследование: домашняя интеграция в США

12.04.2022 12:52

Американская ассоциация CEDIA опубликовала результаты исследования, посвящённого современному состоянию рынка домашней интеграции. Они говорят о том, что ситуация стабильна; объём рынка в денежном выражении составляет более 20 миллиардов долларов США.



Исследование проводилось с августа по октябрь 2021 года методом опроса. Респондентов – руководителей инсталляционных компаний – просили указать их доходы за последние 12 месяцев и представить свои прогнозы на 2022 год, в том числе касающиеся развития отрасли, тенденций, стоимости и частоты инсталляционных проектов, основных расходов и пр.



Вынужденное присутствие дома большую часть времени заставило потребителей задуматься об улучшении качества их жилища как места для развлечений, работы и образования, поэтому рост продаж в секторе «умного дома» был значительным. Исследование подтверждает эти выводы. По информации, полученной в ходе опроса интеграторов, в среднем 83% их выручки обеспечивают проекты, реализованные в сфере частного жилья. Самый быстрый рост наблюдается в категориях «управление освещением» и «сетевые технологии»; при этом домовладельцы активно переходят на потоковое вещание и «более простые» решения в области домашней автоматизации. Тенденция «сделай сам» продолжает оказывать давление на рынок, но не способна помешать росту, прогнозируемому на следующие 12 месяцев. Что касается самих инсталляционных компаний, а их в США насчитывается около 11 тысяч, ситуация такова: в таких организациях работает в среднем 11 человек, причём в течение ближайшего года большинство компаний планирует нанять на работу ещё одного сотрудника; средний годовой доход компании-интегратора составляет 2,2 млн.доларов США; средняя стоимость реализуемых проектов (около 70 в год) – 26 тысяч долларов.



Результаты исследований можно скачать в онлайн-библиотеке CEDIA. Для всех участников Ассоциации информация бесплатная, остальные могут купить её за 1000 долларов США.