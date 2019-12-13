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Исследование рынка: продажи наушников растут


13.12.2019 11:40

 

 

Компания SAR Insight & Consulting (США) опубликовала результаты недавно проведённого исследования, которые свидетельствуют о росте продаж наушников: среди всех аудио устройств лидирует продукция именно этой категории.

 

Около 70% поставляемых в магазины и специализированные точки продаж наушников – беспроводные: потребители предпочитают использовать Bluetooth-подключение, чтобы не быть «привязанными» к своим смарт-спикерам и компьютерам. На их фоне стремительно растёт популярность так называемых «действительно беспроводных» (True Wireless) моделей. А ещё исследователи отметили рост продаж игровых наушников – почти вдвое за последние два года.

 

Предполагается, что до конца 2019 будет выпущено 365 миллионов наушников. В течение нескольких следующих лет тенденция к росту сохранится.

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