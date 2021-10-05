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Исследование рынка: смарт-ТВ и «умные» колонки


05.10.2021 12:31

 

 

Компания Parks Associates провела исследование с целью изучить спрос на самые распространенные категории бытовой электроники. Его результаты свидетельствуют о том, что сильнее всего растёт востребованность смарт-телевизоров (рост составил 56%) и «умных» колонок (53%).

 

В исследовании приняли участие 10000 домохозяйств США. За время пандемии рынок домашних развлечений претерпел значительные изменения: видеоцентром в большинстве домов стали телевизоры. К конкурентным преимуществам устройств этой категории теперь относится не только собственно доступ к развлечениям, но и такие функции, как голосовые помощники, интеграция в «умный дом» и улучшение взаимодействия с пользователем.

 

Из-за увеличения времени, проводимого в стенах дома, покупательские намерения значительно повысились уже в первом квартале, хотя в обычных условиях в этот период они невысоки — слишком много покупок было сделано в предшествующий, праздничный период. Однако пандемия увеличила ценность развлекательных устройств в глазах потребителей, что привело к росту покупательских намерений для всех категорий продуктов, связанных с системой домашних развлечений.

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