Исследование рынка: смарт-ТВ и «умные» колонки

05.10.2021 12:31

Компания Parks Associates провела исследование с целью изучить спрос на самые распространенные категории бытовой электроники. Его результаты свидетельствуют о том, что сильнее всего растёт востребованность смарт-телевизоров (рост составил 56%) и «умных» колонок (53%).



В исследовании приняли участие 10000 домохозяйств США. За время пандемии рынок домашних развлечений претерпел значительные изменения: видеоцентром в большинстве домов стали телевизоры. К конкурентным преимуществам устройств этой категории теперь относится не только собственно доступ к развлечениям, но и такие функции, как голосовые помощники, интеграция в «умный дом» и улучшение взаимодействия с пользователем.



Из-за увеличения времени, проводимого в стенах дома, покупательские намерения значительно повысились уже в первом квартале, хотя в обычных условиях в этот период они невысоки — слишком много покупок было сделано в предшествующий, праздничный период. Однако пандемия увеличила ценность развлекательных устройств в глазах потребителей, что привело к росту покупательских намерений для всех категорий продуктов, связанных с системой домашних развлечений.