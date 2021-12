Истинный виниломан обязан…

28.12.2021 10:55 …хотя бы по одному разу побывать в каждом из 28 магазинов, перечисленных ниже. Список составили обозреватели одного уважаемого британского издания. Магазины специализируются на продаже виниловых дисков, и каждый – уникален.

Самый старый магазин винила в мире, Spillers Records, основан в 1894 году (тогда в нём продавались фонографы, восковые цилиндры для них и грампластинки из шеллака. Магазин находится в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) в торговой галерее Morgan Arcade. А в заведении под названием The Jacaranda Club (Ливерпуль) сохранился настоящий раритет – звукозаписывающая будка Voice-O-Graph. Кроме того, здесь можно послушать живую музыку и выпить кружку-другую эля. Гаванский Seriosha больше похож на лавку старьёвщика: здесь можно найти практически всё, от швейных машинок до запчастей к старым автомобилям. Ну и виниловые пластинки, конечно. Но сначала нужно найти сам магазин, а это непростая задача… Виниловые диски можно купить даже в Найроби (Кения), но в одном-единственном оставшемся в стране магазине. Real Vinyl Guru – настоящая сокровищница африканской музыки; его владелец скупал пластинки у своих коллег по мере того, как закрывались их магазины.

Чем примечательны другие розничные точки? В Licorice Pie (Мельбурн, Австралия) – самый эклектичный ассортимент. The Flip Side – единственный независимый виниловый магазин Дубая, в нём проходят живые выступления исполнителей арабской музыки. Владельцы Technical Equipment Supply (Ипсиланти, США) сами выпускают пластинки; купить их можно только в магазине, не через сайт. Ещё один американский салон, Amoeba Music (Лос-Анджелес) – самый большой независимый магазин винила в мире. Space Hall (Берлин) – тоже самый большой, но уже по меркам Европы. New Gramophone House существует с 1930 года; спустя 17 лет он переехал из Лахора (Пакистан) в индийский Нью-Дели; других магазинов, торгующих винилом, в городе нет. Купить здесь можно самую невероятную экзотику – от религиозных текстов на урду до саундтреков к болливудским фильмам категории B и мелодий, которые используют в своей опасной работе заклинатели змей. Rockers International (Кингстон, Ямайка) принадлежал последней легенде регги Огастесу Пабло, умершему в 1999 году. Discolombia в колумбийском городе Барранкийя – последняя розничная точка сети, когда-то состоявшей из 17 магазинов; здесь можно найти пластинки, выпущенные полвека назад. Red Light Records расположен в Амстердаме, в самом центре квартала красных фонарей – раньше его помещение использовалось так же, как и соседние, а теперь здесь можно найти самые редкие виниловые релизы. Casarão do Vinil (Сан-Паулу, Бразилия) переводится как «Большой дом винила», и это чистая правда – здесь больше миллиона пластинок, и рассортированы они по цене, а не по жанру или исполнителю. Pet Sounds (Стокгольм, Швеция) – любимый магазин Квентина Тарантино.

Также в список вошли Discos Paradiso (Барселона), Rough Trade West (Лондон), Wuxtry Records (Афины, США), Mabu Vinyl (Кейптаун, Южная Африка), The Thing (Нью-Йорк), Chico Records (Бейрут, Ливан), 12 Tónar (Рейкъявик, Исландия), The Jazzhole (Лагос, Нигерия), Tower Records (Токио), Gramaphone Records (Чикаго), Mazeeka Samir Fouad (Каир, Египет), Rubadub Records (Глазго, Шотландия) – и единственный российский магазин, питерский Baza Record.

Начать увлекательное путешествие в этом году уже не получится, зато каков задел на будущее! А если всё-таки не получится доехать до тех салонов, что находятся в самых отдалённых точках земного шара, можно сделать заказ на сайте – почти все магазины из списка осуществляют торговлю через интернет. Главное, чтобы почтальон, доставляя долгожданную посылку, не попытался запихнуть пластинку в почтовый ящик… Связанные новости: Предновогодний Vinyl Market - 22.12.2021 18:05 Виниловая вертушка вместо лампы - 20.12.2021 11:12 Винил: формат навсегда? - 06.12.2021 10:53 Одна «вертушка» на всю жизнь - 01.12.2021 09:45 Кульминировали, кульминировали, и выкульминировали! - 23.06.2021 12:36 У «Айболита для винила» юбилей - 01.04.2021 15:41 Винил… для мышей - 24.08.2020 13:04 Вернуться к списку новостей