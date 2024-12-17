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История технического прогресса в ста строчках


17.12.2024 12:56

 

 

Продолжая тему лучших технических изобретений, углубимся в историю и расширим рассматриваемый период до… всей истории человечества. Обозреватели подкаста Hard Fork Кейси Ньютон (Casey Newton) и Кевин Рус (Kevin Roos) составили список из ста самых значимых, по их мнению, продуктов и технологий, созданных человеком.

 

«Под “самыми значимыми” мы подразумеваем технологии, которые либо изменили мир, либо разрушили его, либо, по крайней мере, сделали жизнь немного интереснее», – так Ньютон и Рус прокомментировали свой выбор. В списке есть такие безусловные «хиты», как радио, телефон, колесо, телевидение и пенициллин – их попросту не могло не быть… но есть и довольно спорные позиции, о которых можно долго – и, наверное, без особого смысла – спорить. Ведь этот список – всего лишь частное мнение. На 28-е (весьма впечатляюще) место обозреватели Hard Fork поставили Sony Walkman – портативный плеер, сначала кассетный, потом CD – почти исчезнувший, но совершенно точно не забытый. Именно он, по мнению авторов обзора, проложил путь к человеческим сердцам и кошелькам всем тем мобильным устройствам – наушникам, плеерам и пр. – а также разнообразнейшему цифровому контенту, которые человечество использует и потребляет в невероятных количествах и объёмах. «Когда появился Walkman, для того, чтобы слушать любимую музыку, больше не нужно было сидеть возле радиоприёмника. Вы могли записать её на кассету, а потом на компакт-диск, и отправиться гулять по городу – и весь мир был у вас под рукой. И это действительно стало началом своего рода революции персональных технологий… Посмотрите на фотографии 50-летней давности, запечатлевшие группы людей. Никто из них не носит наушники, верно? И посмотрите, сколько их сейчас! Колоссальное изменение в повседневной человеческой жизни». К слову, первые Sony Walkman в США продавались под названием Soundabout, в Великобритании – Stowaway, а в Австралии – Freestyle.

 

На 78-м месте оказался Netflix, на 74-м – Amazon Prime; на 68-е обозреватели поставили технологию Dolby Surround Sound. В топ-20 вошли полупроводники (20-е место) и Wi-Fi (16-я позиция в перечне). В первой десятке – YouTube (8) и телевидение (6). А на пьедестале почёта – ожидаемо огонь (1-е место), электричество (2-е место) и… айфон. Что говорит о том, что к рейтингу не стоит относиться слишком серьёзно…

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