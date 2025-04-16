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Итальянские традиции: Bottega Audio Galileo 335


16.04.2025 11:26

 

 

Итальянский производитель акустических систем Bottega Audio объявил о выпуске новой модели фирменных громкоговорителей Galileo 335. Трёхполосные напольные колонки, новый флагман итальянского бренда, изготавливаются на собственной фабрике Bottega Audio в Триесте.

 

Пресс-релиз, выпущенный по случаю запуска новой модели в производство, описывает Galileo 335 как «предмет искусства в той же степени, в которой эти колонки являются инструментом для выражения звуковой экспрессии». Передние панели полностью закрытых корпусов Galileo 335 отделаны материалом Alcantara. Внутри – 28-мм твитер с шёлковым куполом, семидюймовый среднечастотник и 13-дюймовый басовик с бумажным конусом. Звучание нового флагмана Bottega Audio – «с широкой объёмной звуковой сценой, глубоким хорошо артикулированным басом, прозрачными средними частотами и воздушными высокими». Основные характеристики акустической системы: 90 дБ, 4 Ом, 20 Гц – 25 кГц.

 

Колонки будут изготавливаться по запросу. Цена за пару – 44500 евро. Покупатель может заказать желаемую отделку корпуса – глянцевую или матовую – и передней панели (Alcantara, натуральная кожа, дерево). Алюминиевые опоры – под серебро, окрашенные в чёрный цвет или с другой отделкой по запросу. Приобрести Galileo 335 можно только напрямую у производителя.

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