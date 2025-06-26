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Итальянский шик: Architettura Sonora


26.06.2025 20:12

 

 

Компания Espace Bureau (эксклюзивный дистрибьютор Heco, Focal, Oehlbach, Naim) будет заниматься продвижением и продажами в России продукции итальянского бренда Architettura Sonora.

 

Под этой торговой маркой разрабатываются и производятся акустические системы, в которых высокое качество звучания сочетается с уникальным дизайном. Для создания колонок Architettura Sonora используются натуральные материалы: камень, металл, древесина ценных пород. Благодаря необычному облику фирменные акустические системы прекрасно вписываются в современные интерьеры, обеспечивая великолепный звук. Шары, кубы и цилиндры – каждая из этих колонок представляет собой арт-объект, который привлекает внимание даже внешним видом, не говоря уже о звуке. Многообразие дизайнерских решений (в ассортименте Architettura Sonora представлены, в частности, подвесные громкоговорители и колонки-столики) позволяет эффективно и эффектно интегрировать акустические системы итальянской компании в любые пространства, от модных бутиков и гостиниц до частных резиденций. Продукцию Architettura Sonora можно увидеть и услышать в отелях Four Seasons и Mandarin Oriental, в штаб-квартирах Google и Apple, в премиальных жилые комплексах Италии и ОАЭ и пр.

 

В настоящее время компания выпускает несколько серий акустических систем: сферические и полусферические Sphere_360 и Spherina; Table Line, в которой представлены напольные громкоговорители разной формы, служащие основанием для небольшого стеклянного стола; колонки Cube и Cubino, а также цилиндрические АС разного размера. Динамики, которыми оснащаются колонки, не видны, и, глядя, на любой продукт Architettura Sonora, очень сложно угадать его истинное предназначение.

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