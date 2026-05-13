Итоги «АудиоСаммита» 2026
Компания En-Trade Distribution, организатор выставки «АудиоСаммит», проходившей в Москве с 24 по 26 апреля, подвела итоги мероприятия.
6000 посетителей, пришедших на выставку, ознакомились с ассортиментом компании-участников; число последних перевалило за 60. На стендах была представлена продукция около 300 Hi-Fi и High End брендов, прошло 13 образовательных мероприятий. Спикерами деловой программы выступили Михаил Кучеренко (StereoPravda/ AVReport.ru), Михаил Борзенков (Borzenkov), Виктор Горбатов (Stereo.ru), Максим Наумов (Stereo.ru, «Наумов 2.0»), Вячеслав Буздалов (Slava Milk), Николай Ткаченко (Flanger), Алексей Калинин (Armada Sound), Константин Гертлейн (B.I.G. Sound), Павел Савосин (Pult.ru), Валентин Казанжи (Kennerton), Тимур Гончаренко (ММС), Леонид Белебашев (ALLB Music), Михаил Новиков и Алексей Калиничев (Overton, «Академия Винила»). Ценные призы для участников квизов и викторин предоставили компании Audiomania, Radiotehnika, Kennerton Audio Equipment, Armada Sound.
Были вручены несколько наград за лучший звук. Профессиональное жюри отметило продукцию ADK.Audio, Huge Sound, Petrik Audio, ProCinema & «Приват Инжиниринг», VP Acoustics. Посетители выставки отдали свои голоса комплектам оборудования, представленным на стендах «Аудиомании», Kennerton, MMC (торговая марка Premiera), Overton и TL-Sound, а форум DAstereo – продукции «Атриум Hi-Fi», B.I.G. Sound, DPK/RUIS Audio/SQtech, Operly и «Урал».
Организаторы уже начали подготовку к новому «АудиоСаммиту», а пока выражают благодарность всем посетителям выставки; её участникам, компаниям ADK.Audio, ABVinyl, AVReport.ru, AT Technologies, B.I.G. Sound, Best Old Vinyl, Dark Division, DAstereo, DPK TST, Eclecto Group, ESE, Foster Group, Gong AV, Huge Sound, ii Acoustics, Kennerton, Kittek, Long Wave, Maschina Records, MMC, New Art Vinyl, Onkyo, Operly, Overton («Аудиотехника Импорт»), Petrik Audio, Prohetmaster Audio, ProCinema, Pult.ru , Radiotehnika, Reel to Reel Tapes Russia, RUIS Audio, SQtech, SA Lab, Sciber, Skyline Audio, StereoPravda, StyleAcoustic, TL-Sound, Vinylrecord.ru, Vinylshop.by, VP Acoustics, Wooden Acoustic Panels, «Алгоритм Аудио», «Апелиотис», «Атриум Hi-Fi», «Аудиомания», «Винил от Лазер CD», «Галерея Винила», «Галерея виниловых пластинок Трюм», «Гонг Люкс», «Дискорама», «Завалинка Рекордс», «Звук Люкс», «Клячин групп», «Никитский 12», «Приват Инжиниринг», «СтереоПравда», «Сфера Звука», «Урал Звук», «Хадар Винил»; медиа-партнёрам выставки, компаниям AVReport.ru и StereoPravda, Salon AV.com, Stereo.ru, Borzenkov (Михаил Борзенков), «Наумов 2.0» (Максим Наумов), Soundex.ru, DAstereo, Flanger (Николай Ткаченко), «Пашкины Short’ы» (Павел Кучменко), Slava Milk (Вячеслав Буздалов), Mashina Records, Valeron Vinyl Channel (Валерий Быковщенко), Rodion DroidOne (Родион Чирков), Feel the Vinyl, ADK SPb, «Дневник Аудиофила» (Павел Якупов); ритейл-партнёрам выставки, компаниям Audiomania, Radiotehnika, Pult.ru.
