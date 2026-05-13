ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Итоги «АудиоСаммита» 2026


13.05.2026 18:49

 

 

Компания En-Trade Distribution, организатор выставки «АудиоСаммит», проходившей в Москве с 24 по 26 апреля, подвела итоги мероприятия. 

 

6000 посетителей, пришедших на выставку, ознакомились с ассортиментом компании-участников; число последних перевалило за 60. На стендах была представлена продукция около 300 Hi-Fi и High End брендов, прошло 13 образовательных мероприятий. Спикерами деловой программы выступили Михаил Кучеренко (StereoPravda/ AVReport.ru), Михаил Борзенков (Borzenkov),  Виктор Горбатов (Stereo.ru), Максим Наумов (Stereo.ru, «Наумов 2.0»), Вячеслав Буздалов (Slava Milk), Николай Ткаченко (Flanger), Алексей Калинин (Armada Sound), Константин Гертлейн (B.I.G. Sound), Павел Савосин (Pult.ru), Валентин Казанжи (Kennerton), Тимур Гончаренко (ММС), Леонид Белебашев (ALLB Music), Михаил Новиков и Алексей Калиничев (Overton, «Академия Винила»). Ценные призы для участников квизов и викторин предоставили компании Audiomania, Radiotehnika, Kennerton Audio Equipment, Armada Sound.

 

Были вручены несколько наград за лучший звук. Профессиональное жюри отметило продукцию ADK.Audio, Huge Sound, Petrik Audio, ProCinema & «Приват Инжиниринг», VP Acoustics. Посетители выставки отдали свои голоса комплектам оборудования, представленным на стендах «Аудиомании», Kennerton, MMC (торговая марка Premiera), Overton и TL-Sound, а форум DAstereo – продукции «Атриум Hi-Fi», B.I.G. Sound, DPK/RUIS Audio/SQtech, Operly и «Урал».

 

Организаторы уже начали подготовку к новому «АудиоСаммиту», а пока выражают благодарность всем посетителям выставки; её участникам, компаниям ADK.Audio, ABVinyl, AVReport.ru, AT Technologies, B.I.G. Sound, Best Old Vinyl, Dark Division, DAstereo, DPK TST, Eclecto Group, ESE, Foster Group, Gong AV, Huge Sound, ii Acoustics, Kennerton, Kittek, Long Wave, Maschina Records, MMC, New Art Vinyl, Onkyo, Operly, Overton («Аудиотехника Импорт»), Petrik Audio, Prohetmaster Audio, ProCinema, Pult.ru , Radiotehnika, Reel to Reel Tapes Russia, RUIS Audio, SQtech, SA Lab, Sciber, Skyline Audio, StereoPravda, StyleAcoustic, TL-Sound, Vinylrecord.ru, Vinylshop.by, VP Acoustics, Wooden Acoustic Panels, «Алгоритм Аудио», «Апелиотис», «Атриум Hi-Fi», «Аудиомания», «Винил от Лазер CD», «Галерея Винила», «Галерея виниловых пластинок Трюм», «Гонг Люкс», «Дискорама», «Завалинка Рекордс», «Звук Люкс», «Клячин групп», «Никитский 12», «Приват Инжиниринг», «СтереоПравда», «Сфера Звука», «Урал Звук», «Хадар Винил»; медиа-партнёрам выставки, компаниям AVReport.ru и StereoPravda, Salon AV.com, Stereo.ru, Borzenkov (Михаил Борзенков), «Наумов 2.0» (Максим Наумов), Soundex.ru, DAstereo, Flanger (Николай Ткаченко), «Пашкины Short’ы» (Павел Кучменко), Slava Milk (Вячеслав Буздалов), Mashina Records, Valeron Vinyl Channel (Валерий Быковщенко), Rodion DroidOne (Родион Чирков), Feel the Vinyl, ADK SPb, «Дневник Аудиофила» (Павел Якупов); ритейл-партнёрам выставки, компаниям Audiomania, Radiotehnika, Pult.ru.

Связанные новости:
 Лекции и доклады на Hi-Fi & High End Show Урал - 07.05.2026 15:17
 Участники «АудиоСаммита» 2026: Simple Distribution + Onkyo (продолжение) - 23.04.2026 15:18
 Приди на квиз – выиграй приз - 02.04.2026 13:27
 «АудиоСаммит-2026» пройдёт в апреле - 08.12.2025 13:55
 «АудиоСаммит» состоялся! - 16.05.2025 11:34
 Хамелеон? Нет, Revival Atalante - 23.07.2024 12:45
 En-Trade Distribution приглашает в Петербург - 12.09.2023 02:44
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007