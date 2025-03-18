Итоги года: продажи наушников выросли на 17%

18.03.2025 17:53

Ритейлеры продолжают подводить итоги прошедшего года. В группе «М.Видео-Эльдорадо» подсчитали, что в 2024 году через магазины этих торговых сетей было продано на 17% больше (в денежном выражении) наушников, чем в 2023. Российские потребители купили 30,3 млн. устройств на общую сумму 73 млрд. рублей.

Анализ продаж в денежном выражении показал, что лидерами рынка являются компании Apple, JBL, Huawei, Samsung, а также безымянные производители (последние в совокупности занимают второе место). Стабильным спросом пользуются Apple AirPods; в ассортименте Huawei и Samsung российских покупателей привлекают TWS-наушники. Ещё один популярный бренд – JBL; здесь доля рынка выросла за счёт широкой линейки беспроводных решений и высокой репутации бренда. Безымянные производители развиваются за счёт массового спроса на недорогие модели наушников.

Компании «без имени» (Unbranded) лидируют и в количественном выражении. Рыночный успех в прошедшем году с ними разделили HOCO, JBL и Redmi, а также ритейлеры, владеющие собственными торговыми марками (СТМ). Здесь потребительские приоритеты таковы: для продукции no name – низкая цена (отсюда стабильный спрос), для HOCO – сочетание низкой цены и приемлемого качества; JBL держится на продукции среднего ценового сегмента, узнаваемости бренда и высоких потребительских характеристиках, а стабильность продаж устройств Redmi обеспечена доступными ценами, интеграцией в экосистему Xiaomi и ориентацией на молодёжную аудиторию. Наконец, собственные торговые марки ритейлеров развиваются за счет невысоких цен и растущей лояльности потребителей к этим брендам.



