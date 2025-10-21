Итоги Hi-Fi & High End Show Москва 2025

21.10.2025 17:36

Организаторы выставки аудио- и видеотехники премиального класса Hi-Fi & High End Show, проходившей в Москве с 10 по 12 октября, подвели итоги мероприятия. За три дня выставку посетили более 10600 человек, а свою продукцию представили более 300 брендов. Экспозиция заняла пять залов и сотню номеров московской гостиницы «Альянс Бородино». Партнёрами мероприятия выступили компании Canton, Focal powered by Naim, Magico, Dan D’agostino, POWERGRIP и EverSolo.



В рамках выставки прошли лекции, презентации, были представлены новинки, ранее не демонстрировавшиеся российским поклонникам качественного звука и изображения. Обширная деловая программа позволила посетителям пообщаться с экспертами отрасли, в том числе «Золотым ухом России», музыкантом и блогером Михаилом Борзенковым, получить консультацию, ознакомиться с разнообразными проектами, реализованными на территории РФ. Обучающие мероприятия, конференции и круглые столы проходили в течение всех трёх дней выставки; тематика обсуждения была самой разной, от качества и музыкальности звука в многоканальных системах (доклад Артёма Иванова из AVImesto LLC) до интеграции дорогой аудио- и видеотехники в современные жилые пространства (конференция «Hi-Fi & High End аппаратура как элемент дизайна», модератор Алексей Калинин, Armada Sound). На Hi-Fi & High End Show выступили Антон Заднепрянный (Blackroom), Олег Люгин (ГК Digis), Евгений Генис (Digital Fruits) и др.



Состоялась презентация новой книги Михаила Кучеренко «СтереоПравда – Неполиткорректная История High End Audio 2.0»; кроме того, Михаил стал модератором круглого стола «Российские бренды на рынке аудиотехники», где обсуждались перспективы российских производителей и стратегии продвижения отечественных брендов. Желающие проверить свои знания приняли участие в Hi-Fi квизах: кто-то блистал эрудицией, кто-то пробовал силы в качестве новичка. По традиции, в один из дней выставки состоялось ежегодное награждение победителей премии в области премиального аудио и видеооборудования Top High End.