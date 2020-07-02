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Итоги российской InfoComm Connected 2020


02.07.2020 10:53

 

 

Организаторы русской версии конференции InfoComm Connected 2020 подвели итоги мероприятия, прошедшего в режиме онлайн 29 и 30 июня.

 

В связи с текущей ситуацией в мире участники конференции уделили большое внимание влиянию COVID-19 на мировую аудио-видео индустрию. Есть мнение, что она пострадала сильнее других – особенно это касается профессиональных решений для таких рынков, как гостиничный бизнес, проведение мероприятий, розничная торговля, – а полного восстановления не следует ожидать ранее 2022 года. При этом эксперты ожидают, что, хотя спрос на корпоративные заказы возобновит свой рост, такие проекты могут стать более дешевыми.

 

Производители и дистрибьюторы представили на конференции ряд новинок, вышедших за последние несколько месяцев, и обсудили перспективы иммерсивного звука как нового стандарта. Эксперты сошлись во мнении, что формат будет развиваться не только в рамках шоу-индустрии, но и, например, в образовании и пр. Второй день конференции Infocomm Connected 2020 Русская версия был посвящён системам Digital Signage и решениям в сегменте систем контроля доступа, которые в течение несколько последних месяцев стали особенно востребованными. Больше всего участников собрала сессия, посвящённая стримингу и видеоконференцсвязи, в том числе онлайн-дискуссия о перспективности тех или иных продуктов и решений, в том числе простых plug&play устройств для переговорных, полной автоматизации офисов, индивидуальных средств общения и т.д.

 

В октябре эксперты планируют встретиться вновь – на этот раз в традиционном формате, в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо», где должна пройти выставка Integrated Systems Russia. Даты её проведения: 27-29 октября. С предварительной программой можно ознакомиться на официальном сайте.

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