Иванка Трамп выступит на CES 2020

25.12.2019 12:20

Иванка Трамп (Ivanka Trump), дочь и советник Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), станет одним из ключевых докладчиков на выставке потребительской электроники CES 2020, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 7 по 10 января будущего года.

7 января Иванка Трамп примет участие в дискуссии «Путь в будущее трудовой деятельности» вместе с президентом и главным исполнительным директором американской Ассоциации потребительских технологий (CTA) Гари Шапиро (Gary Shapiro). Участники дискуссии обсудят влияние инноваций на развитие трудовых ресурсов, стратегии работодателей по переобучению работников, разработке образовательных программ и пр.

В качестве советника Президента США Иванка Трамп уделяет особое внимание расширению экономических прав и возможностей женщин и их семей, профессиональной подготовке и развитию рабочей силы. Она делит пост председателя Национального совета по делам американских рабочих с министром экономики США Уилбуром Россом (Wilbur Ross).