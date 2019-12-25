ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Иванка Трамп выступит на CES 2020


25.12.2019 12:20

 

 

Иванка Трамп (Ivanka Trump), дочь и советник Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), станет одним из ключевых докладчиков на выставке потребительской электроники CES 2020, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 7 по 10 января будущего года.

 

7 января Иванка Трамп примет участие в дискуссии «Путь в будущее трудовой деятельности» вместе с президентом и главным исполнительным директором американской Ассоциации потребительских технологий (CTA) Гари Шапиро (Gary Shapiro). Участники дискуссии обсудят влияние инноваций на развитие трудовых ресурсов, стратегии работодателей по переобучению работников, разработке образовательных программ и пр.

 

В качестве советника Президента США Иванка Трамп уделяет особое внимание расширению экономических прав и возможностей женщин и их семей, профессиональной подготовке и развитию рабочей силы. Она делит пост председателя Национального совета по делам американских рабочих с министром экономики США Уилбуром Россом (Wilbur Ross).

Связанные новости:
 Hi-Fi & High End Show переезжает - 18.12.2019 13:15
 Peerless-AV приглашает на ISE 2020 - 12.12.2019 21:00
 ISE 2020: до свидания, Амстердам - 10.12.2019 11:55
 Klipsch поедет на Формулу 1 - 06.12.2019 16:45
 Samsung регистрирует новую торговую марку - 21.11.2019 12:50
 Новые герои «саги о Schiit Audio» - 04.09.2019 10:27
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007