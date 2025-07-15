Из магазинов «М.Видео» – в 4500 городов России

15.07.2025 22:18

Компания «М.Видео» запустила пилотный проект доставки товаров из своих магазинов с помощью логистической платформы СДЭК. На стадии тестирования потребителям предоставлена возможность заказать доставку в более чем 5500 пунктов выдачи и свыше 2800 постаматов в 4567 городах Российской Федерации. Аналитики двух компаний оценивают потенциальную аудиторию проекта почти в 100 млн. человек.



Благодаря плотной сети пунктов выдачи заказов, которая находится в распоряжении СДЭК, у компаний-партнёров есть возможность охватить очень широкий круг потребителей, и не только в крупных городах, но и в тех местах, где нет розничных магазинов или не оказываются услуги других служб доставки. Благодаря СДЭК покупатели могут приобрести и получить самые разные товары, от небольших электронных устройств до телевизоров и другой техники, размеры которой могут достигать 150х150х150 см.



Пока проект только стартовал, оформить услугу доставки можно бесплатно; по окончании промо периода стоимость доставки составит от 299 рублей в зависимости от габаритов перевозимого груза и расстояния. Оформить услугу доставки СДЭКом можно через сайт или приложение «М.Видео».



