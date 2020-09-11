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Из-за пандемии россияне полюбили попкорн


11.09.2020 15:30

 

 

Интересный факт выявило недавнее исследование, которое провела компания Wildberries, одна из российских онлайн-продавцов товаров народного потребления. Аналитики Wildberries выясняли, какова динамика продаж аудио-видео компонентов для домашних кинотеатров, и обнаружили, что с возросшим спросом на это оборудование увеличились и продажи… попкорна.

 

Поскольку в связи с пандемией работа кинотеатров была ограничена или прекращена вовсе, жители страны были вынуждены довольствоваться просмотром фильмов дома. Вероятно, для того, чтобы хотя бы частично воссоздать атмосферу кинозала, они активно покупали попкорн (аналитики отмечают рост продаж в 4,5 раза) и чипсы (почти в 10 раз). Лидером стала Омская область – там продажи попкорна выросли почти в 30 раз; кроме омичей, по хрусту воздушной кукурузы особенно скучали жители Волгоградской и Ростовской областей (рост продаж в 17 и 16 раз соответственно), а также Новосибирской области (в 12 раз) и Пермского края (более чем в 10 раз). А вот в Санкт-Петербурге, как оказалось, большей популярностью пользовались чипсы (рост продаж в 8 раз, а не попкорн (в 5 раз).

 

Что же касается собственно электронных устройств, позволяющих заменить походы в кино домашними просмотрами, к августу 2020 года их было куплено в 3,5 раза больше (в штуках), чем за аналогичный период прошлого года. Россияне приобрели в 2,5 раза больше телевизоров, в 7,5 раз – видеопроекторов, в 10 раз – AV-ресиверов и в 13 раз – саундбаров. И если в Ростовской, Воронежской, Свердловской, Омской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге и Пермском крае продажи телевизоров увеличились в 2-2,5 раза, то наибольший спрос на ресиверы для домашних кинотеатров отмечен в Свердловской области (продано в 14 раз больше единиц техники) и в северной столице (в 23 раза).

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