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Изящно и без проводов:Harman Kardon Radiance 2400


07.09.2021 12:15

 

 

Radiance 2400 – новая беспроводная аудио система, которую выпустила компания Harman Kardon. Комплект конфигурации 2.1 состоит из двух ультра-тонких напольных громкоговорителей, сабвуфера и цифрового хаба.

 

Radiance – первый фирменный продукт для массового потребления (не профессионального класса), созданный с применением запатентованной технологии Constant Beamwidth («постоянной ширины луча») – она обеспечивает одинаковое звучание вне зависимости от расположения слушателей в помещении.

 

Каждый из напольниов оснащается 24 (отсюда название) динамиками 30,5 мм. Сабвуфер – десятидюймовый, со встроенным усилителем мощностью 200 Вт. И напольные колонки, и саб – беспроводные. Высота «колонн»-колонок (в данном случае это слово как нельзя кстати) – 1,8 м при ширине 51мм и глубине 58 мм. Нижняя часть громкоговорителя напоминает так называемый бокал-флейту для шампанского. В круглых основаниях «спрятаны» цифровые усилители.

 

Цифровой хаб с функциями стриминга и мультирум можно подключать к ТВ, игровой консоли или Blu-ray проигрывателю.  Он оснащён четырьмя входами HDMI и сенсорным ЖК-дисплеем, поддерживает подключение по Wi-Fi, Chromecast и Apple AirPlay. В комплект поставки входит Bluetooth-пульт дистанционного управления.

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