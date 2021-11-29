ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Изолирующая платформа для аудиокомпонентов


29.11.2021 08:29

 

 

Brij – новая разработка компании из Великобритании Audite Acoustics. Это изолирующая платформа для электронных аудио компонентов, созданная по фирменной технологии ISOL-X.

 

Главная задача Brij – уменьшить площадь поверхности, на которой громкоговоритель контактирует с полом. Это позволяет убрать нежелательные вибрации и снизить уровень шума. Audite Acoustics Brij – своего рода подвес: прочное деревянное основание отделено от стойки, на которой размещено аудиооборудование ножками из сорботана – синтетического вязкоупругого полимера. Это обеспечивает воздушный зазор внизу. Вторая деревянная «плавающая» платформа также «развязана» со всей системой. Общая площадь поверхности, где подвес соприкасается с другими частями конструкции, не превышает 2 мм. «Плавающая» часть может свободно перемещаться вбок примерно на 8 мм в любом направлении.

 

Платформы Brij изготавливаются вручную и поставляются в комплекте с четырьмя ножками из сорботана; разместить их можно в любом месте, что позволяет использовать устройство с любыми аудиостойками или подставками для акустических систем. Для производства Brij, а также другой продукции Audite Acoustics, используется экологически чистая древесина, приобретаемая исключительно у местных постащиков. Вся упаковка на 100% пригодна для вторичной переработки.

Связанные новости:
 Ansuz Darkz борется с резонансами - 03.11.2021 05:00
 Больше устойчивости: Wharfedale Evo 4.2 - 20.10.2021 11:20
 Несравненные Cabasse Pearl Pelegrina - 28.09.2021 23:34
 Marten Audio выбирает изоляторы Isoacoustics  - 16.08.2021 14:06
 Крепление Peerless для сверхширокоугольных мониторов - 19.07.2021 11:35
 Изолирующая подставка IsoAcoustics Aperta Sub - 26.05.2021 11:55
 Датские тяжеловесы  - 23.09.2020 09:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007