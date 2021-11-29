Изолирующая платформа для аудиокомпонентов

29.11.2021 08:29

Brij – новая разработка компании из Великобритании Audite Acoustics. Это изолирующая платформа для электронных аудио компонентов, созданная по фирменной технологии ISOL-X.

Главная задача Brij – уменьшить площадь поверхности, на которой громкоговоритель контактирует с полом. Это позволяет убрать нежелательные вибрации и снизить уровень шума. Audite Acoustics Brij – своего рода подвес: прочное деревянное основание отделено от стойки, на которой размещено аудиооборудование ножками из сорботана – синтетического вязкоупругого полимера. Это обеспечивает воздушный зазор внизу. Вторая деревянная «плавающая» платформа также «развязана» со всей системой. Общая площадь поверхности, где подвес соприкасается с другими частями конструкции, не превышает 2 мм. «Плавающая» часть может свободно перемещаться вбок примерно на 8 мм в любом направлении.

Платформы Brij изготавливаются вручную и поставляются в комплекте с четырьмя ножками из сорботана; разместить их можно в любом месте, что позволяет использовать устройство с любыми аудиостойками или подставками для акустических систем. Для производства Brij, а также другой продукции Audite Acoustics, используется экологически чистая древесина, приобретаемая исключительно у местных постащиков. Вся упаковка на 100% пригодна для вторичной переработки.