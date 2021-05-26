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Изолирующая подставка IsoAcoustics Aperta Sub


26.05.2021 11:55

 

 

В линейке аксессуаров Aperta Series, которые выпускает компания IsoAcoustics, появилась новинка – звукоизолирующая подставка Aperta Sub для сабвуферов весом до 36,3 кг.

 

«Развязка» сабвуфера с полом зачастую необходима – пока кто-то наслаждается взрывным кинозвуком, пробирающим до печёнок, соседям снизу или домочадцам, решившим прикорнуть в соседней комнате, может оказаться ох как несладко… Далеко не все могут позволить себе услуги специалиста по акустической изоляции помещения, а типовые компромиссные решения не всегда дают желаемый результат. Новая разработка IsoAcoustics, подставка Aperta Sub, призвана решить проблему. Она состоит из двух слоёв изоляторов, верхнего и нижнего и препятствует физической передаче энергии от сабвуфера через поверхности, на которые он устанавливается.

 

Габариты подставки: 265 х 290 x 33 мм. Она подходит для сабвуферов, излучающих вперёд или в сторону; вес установленного устройства не должен превышать 36,3 кг. Если на полу лежит ковёр или ворсовое покрытие, для большей устойчивости конструкции можно использовать входящие в комплект диски с 15-миллиметровыми шипами.

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