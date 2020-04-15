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Изоляция: журнал наблюдений…


15.04.2020 13:32

 

 

В Великобритании первые недели вынужденной изоляции привели к росту продаж телевизоров. Жители страны решили приобрести дополнительные устройства, чтобы сделать пребывание в стенах собственных домов и квартир более комфортным.

 

Одна из аналитических компаний Великобритании опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что продажи телевизоров в стране за вторую декаду марта выросли почти на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Скачок продаж произошёл, когда стало очевидно: в ближайшее время большинство магазинов закроется, а людям придётся большую часть времени проводить дома.

 

В основном британцы покупали самые недорогие устройства с диагональю 42 дюйма и меньше – то есть те, которые используются как дополнительные, например, для кухни, кабинета или спальни. Эти покупки можно считать вынужденными; речь не идёт о том, чтобы улучшить качество жизни за счёт более совершенной модели ТВ. Люди просто пытаются таким образом избежать возможных конфликтов, которые практически неизбежны, если один телевизор смотрят несколько зрителей с разными предпочтениями.

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