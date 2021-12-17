Изоляторы Bassocontinuo Ultra Feet Level 6

17.12.2021 12:07

Итальянский производитель Bassocontinuo представил новую модель изолирующих ножек для напольных акустических систем.



Модель Level 6 Ultra Feet предназначена для уменьшения нежелательных вибраций. Цифра 6 означает, что ножки можно использовать с колонками, вес которых достигает 100 кг. В зависимости от веса установленной аудиосистемы нагрузка на каждую ножку (по четыре на громкоговоритель) составляет от 5 до 25 кг.

Каждая UItra Foot регулируется по высоте. Ножки акустически развязаны с обеих сторон – и там, где они соприкасаются с полом, и со стороны колонки. Используемые в конструкции Level 6 Ultra Feet материалы – нержавеющая сталь (из неё сделаны сами ножки), тефлон (нижняя часть) и термопластик торлон (центральная «прослойка»), лёгкий, твёрдый, с низким коэффициентом трения и не теряющий свои свойства при температурах до 290°С.