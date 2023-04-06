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Я бы в [AV]-техники пошёл, пусть меня научат…


06.04.2023 12:08

 

 

В США профессия AV-техника (человека, обслуживающего установленные аудиовидеокомпоненты и системы) признана самой интересной «работой без диплома». Эксперты также отмечают, что очень высоко котируется специальность «звукоинженер», и прогнозируют, что такая ситуация сохранится в ближайшее время.

 

Исследование провела компания JobSage. Технические специалисты в области аудио и видео – та специальность, которую стремятся получить многие участники опроса: она востребована, и для того, чтобы переквалифицироваться в AV-техники, не нужен диплом. Всего в опросе приняли участие 629 американцев в возрасте до 18 до 76 лет, из них 49% женщин и 48% мужчин; им было предложено выбрать наиболее интересную сферу деятельности из 100 предложенных (также не требующих высшего или специального образования). Интерес к профессии AV техника вызван ещё и значительным ростом заработков в этой сфере: он происходит быстрее, чем в других областях и, по оценкам экспертов, темпы роста будут только ускоряться. Сейчас средняя зарплата такого специалиста в США составляет от 40000 до 59999 долларов в год.

 

На втором месте – профессия звукоинженера. Интерес к ней и высокие зарплаты, предположительно, сохранятся вплоть до 2031 года. Примечательно, что в целом американцы стали более скептически относиться к дипломам и научным степеням: 69% опрошенных считают, что в ближайшие годы наличие диплома будет всё меньше влиять на вероятность получения хорошо оплачиваемой работы. При этом 72% утверждают, что, если бы этого не требовала их «работа мечты», они не стали бы тратить время на учёбу в колледже. В этой связи не вызывает удивления тот факт, что большинство (92%) участников опроса убеждены в том, что значимость дипломов сильно преувеличена, и только каждый четвёртый указал, что наличие диплома очень помогло ему в карьерном росте.

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