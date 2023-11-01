Я вижу тебя насквозь…

01.11.2023 15:17

О прозрачных колонках мы писали не один раз; на очереди прозрачный проигрыватель виниловых пластинок, того же производителя (что не удивительно). Выпускает необычные устройства шведский стартап под названием Transparent, что в переводе с английского на русский означает… правильно, «прозрачный». Новинка называется столь же незатейливо: Transparent Turntable, «прозрачная вертушка».



Для того, чтобы собрать средства на производство акустических систем, их разработчики воспользовались возможностями одной из краудфандинговых платформ. Судя по всему, продажи были успешными, или нашёлся инвестор… так или иначе, на виниловый проигрыватель деньги уже не собирают, но собирают предзаказы – на сайте производителя. В пресс-релизе сообщается, что на разработку ушло три года, а сама идея создать такое устройство не возникла спонтанно, а стала «прямым откликом на запросы сообщества аудиолюбителей».



Проигрыватель сделан из алюминия и стекла, пылезащитная крышка тоже стеклянная. Ременной привод, скорость вращения 33 и 44 оборота в минуту, есть автостоп, но опускать и поднимать тонарм нужно вручную. Картридж – Ortofon 5e с подвижным магнитом, игла эллиптическая. Проигрыватель оснащается встроенным фонокорректором/предусилителем. Подключение к активным колонкам или Hi-Fi системе – проводное, но есть и поддержка Bluetooth 5.0 для беспроводного соединения (например, с фирменными прозрачными колонками). Цена проигрывателя – 1300 долларов США. Продажи начнутся ориентировочно в середине ноября.



