Яблочко от яблони…

16.12.2024 11:48

Chesky Records – теперь не только звукозаписывающий лейбл. Компания начинает выпуск акустических систем. Первую модель, полочный громкоговоритель LC1 Bookshelf Monitor, разработал 17-летний сын владельца бренда Дэвида Чески (David Chesky) Лукка (Lucca).



Летом 2024 года он прослушал курс по физическим исследованиям в Принстоне, а вернувшись домой, сообщил отцу, что разрабатывает акустическую систему нового типа. Колонка оснащается мидбасовым драйвером 6,5” и дюймовым купольным твитером с широкой дисперсией. Особенность разработки Чески-младшего – конструкция, которую он сам называет «уникальной мозаичной системой управления дифракцией» (Unique Tessellation diffraction control), и в которой используется кроссовер на серебряном припое, с плёночными конденсаторами аудиофильского уровня, и высококачественная внутренняя проводка (кабели производства хорошо известной в аудиофильских кругах компании). Чтобы получить от компактного корпуса колонки максимальный басовый отклик, LC1 оснащается двумя инерционно-сбалансированными восьмидюймовыми «сабвуферами» с гидравлическим соединением, которые, как заявлено в описании, расширяют бас вплоть до 40 Гц.



Характеристики системы: частотный отклик 40 Гц-20 кГц, чувствительность 83 дБ. Размеры колонки (ВхШхГ): 25,4 x 20,3 25,4 см. Прототип новинки был официально представлен на выставке Capital Audio Fest 2024.



