Jabra берёт уникальностью

11.06.2024 16:41

Бренд Jabra представил обновлённые модели беспроводных внутриканальных наушников, флагманских Elite 10 и «спортивных» Elite Active 8. Оба устройства могут воспроизводить потоковое аудио практически с любого источника.

Новые модели, Elite 10 gen 2 и Elite Active 8 gen 2, поставляются в комплекте с «умными» футлярами LE Audio. Последние могут использоваться как Bluetooth-передатчик: через USB-C или разъём 3,5 мм кейс подсоединяется к источнику звука (им может быть планшет, развлекательная система на борту самолёта и т.д.) и обеспечивает возможность беспроводного стриминга. Благодаря специальному чипу поддерживается функция воспроизведения объёмного звука. Производитель обещает отличную видео и аудиосинхронизацию.

Новые Jabra, по оценкам экспертам, будут пользоваться большим успехом. Помимо вышеперечисленных особенностей, у модели Elite 10 gen 2 есть полная поддержка Dolby Atmos и функции Dolby Head Tracking. Обе новинки – с технологией активного шумоподавления. Время работы без подзарядки не изменилось: до 32 часов для Elite 8 Active gen 2, до 27 часов – для Elite 10 gen 2 (если включён режим ANC). Защита от пыли и влаги: IP68 и IP57 соответственно. Есть поддержка функции Bluetooth Multipoint (одновременное подключение к нескольким источникам сигнала), а также Swift Pair для Windows 11, Google Fast Pair и Spotify Tap. Новинки поставляются в нескольких вариантах отделки: Jabra Elite 8 Active gen 2 – в синем, чёрном, коралловом и оливковом цвете; Elite 10 gen 2 – в чёрном (титан), какао, джинсовом синем и молочно-белом.



