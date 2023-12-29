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Jabra PanaCast 50: узнает всех


29.12.2023 23:14

 

 

Новый видеобар Jabra PanaCast 50 позволяет превратить в конференцзал буквально любое пространство. Благодаря усовершенствованному распознаванию лиц устройство позволяет чётко очертить (в переносном смысле, разумеется) границы переговорной зоны. Участниками видеоконференции станут только те, кто находится вне этой зоны – даже если кто-то, проходя мимо, оказывается совсем близко…

 

Впервые видеопанели Jabra PanaCast 50 были представлены на прошедшей в июне выставке InfoComm. PanaCast 50 – первое устройство такого типа, прошедшее сертификацию Microsoft Intelligent Speaker, и первая и единственная видеопанель Microsoft Teams Rooms, которая поддерживает функцию «интеллектуального динамика» прямо на панели, без необходимости приобретать дополнительное устройство для активации этой функции.

 

Интеллектуальная система распознавания голоса точно идентифицирует до десяти разных голосов. Если включить функцию транскрипции в Microsoft Teams, то, когда в конференц-зале будут говорить несколько человек, слова каждого участника будут соотноситься именно с ними, а не с общим пространством собрания: Microsoft Intelligent Speaker в реальном времени преобразует речь в текст в специальном окне приложения и безошибочно указывает автора каждой реплики. Распознавание голосов осуществляет массив из семи микрофонов.

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