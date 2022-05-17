Яхта, парус… и Steinway Lyngdorf

17.05.2022 12:25

Первая всепогодная акустическая система появилась в ассортименте Steinway Lyngdorf. Модель называется Steinway & Sons Marine Speaker и предназначена для установки вне помещений, во дворах-патио, возле открытых бассейнов и пр., но прежде всего – для оснащения яхт; этот рыночный сегмент всегда был очень важным для компании.



В отличие от других «уличных» громкоговорителей, Marine Speaker – полноценная широкополосная аудио система класса High End с бескомпромиссным звучанием. Производитель настоятельно рекомендует использовать новинку в комплекте с фирменными усилителями и звуковыми процессорами – в этом случае пользователь может рассчитывать на лучший звук в любых условиях и при воспроизведении музыкальных произведений в любом стиле.



Особенность Marine Speaker – глубокий мощный бас: два восьмидюймовых низкочастотника направлены на слушателя, ещё пара пассивных басовых излучателей (10”) расположены сзади. Также имеются выделенный СЧ-динамик (6,5”) и фирменный твитер AMT (Air Motion Transformer). Корпус колонки – белого цвета (другие цвета – под заказ); окантовка передней панели выполнена под золото. Защита от пыли и влаги – IP65.



