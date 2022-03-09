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«Ямаха Мюзик» работает в штатном режиме


09.03.2022 01:57

 

 

Пресс-служба компании ООО «Ямаха Мюзик», российского представительства Yamaha Music, призвала потребителей не доверять слухам.

 

На некоторых информационных площадках появились недостоверные данные, касающиеся деятельности ООО «Ямаха Мюзик» на территории Российской Федерации. Компания была вынуждена выпустить официальный пресс-релиз, в котором говорится, что представительство японского бренда работает в штатном режиме.

 

«Наша цель – обеспечивать потребителей качественными музыкальными инструментами и аудиооборудованием во всех регионах нашего присутствия», говорится в заявлении. Отсутствие той или иной продукции в магазинах или на складах партнёров бренда связано с задержками поставок, которые, в свою очередь, вызваны текущими логистическими сложностями. Компания старается оперативно решать возникающие проблемы и призывает покупателей доверять только той информации, которая опубликована на её официальных ресурсах. По любому вопросу, связанному с деятельностью ООО «Ямаха Мюзик», можно обратиться к представителям компании по телефону, через форму обратной связи на сайте или через социальные сети.

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