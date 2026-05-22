Jamo: перезапуск

22.05.2026 14:15

Датский бренд акустических систем Jamo готовится к «перезапуску»: в компании поменялись руководство и команда дизайнеров и конструкторов, производство будет осуществляться в Дании и КНР, а при разработке новых продуктов будут в первую очередь учитываться потребности и интересы «нового поколения потребителей». Впрочем, от своего исторического наследия компания Jamo Holding Limited отказываться не планирует: напротив, ему будет уделяться больше внимания, а дизайн останется сугубо скандинавским.



Напомним: популярнейший бренд, созданный в 1968 году, пережил кризис в начале 2000-х годов, когда большая часть производства была перенесена в Китай, а завод в Дании закрылся. Сама компания была продана Klipsch и входила в состав Klipsch Group / Premium Audio Company (часть VOXX International) – до 2024 года, когда в рамках реструктуризации и оптимизации перешла к китайским партнёрам VOXX, компаниям Rayleigh Lab и Cinemaster. Сумма сделки составила около 3,2 млн. долларов США. Впоследствии была создана Jamo Holding Limited, первоочередной задачей которой стало восстановление бренда.

В числе тех, кто будет определять направление развития нового Jamo: основатель Kim Michel Design Ким Мишель, креативный директор британской дизайн-консалтинговой компании Studio ISO Саймон Мэтьюз (Simon Matthews), работавший с Focal, Bowers & Wilkins, Naim Audio, а также основатель Studio ISO дизайнер Джейми Кобб (Jamie Cobb). В компании уверены, что Jamo сможет с успехом сочетать наследие и инновационные технологии, обладая для этого всеми возможностями, и планируют представить новую линейку фирменных аудиокомпонентов на выставке High End 2026, которая пройдёт в Вене уже совсем скоро, в первой декаде июня. В разработке внешнего вида новинок принимали участие специалисты датского дизайн-агентства HarritSorensen. Ожидается, что уже в скором времени в ассортименте возрождённого Jamo появится множество аудиорешений, от традиционных Hi-Fi акустических систем до современных «лайфстайл» устройств.