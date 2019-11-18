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«Яндекс» осваивает инсталляционный бизнес


18.11.2019 12:38

 

 

«Яндекс» всё активнее внедряет свою «умную» продукцию; недавно корпорация запустила новую потребительскую программу, в которой также участвует девелоперская и строительная компания «Группа ПИК». С 15 ноября 2019 года владельцы новых квартир в домах, построенных ПИК, могут приобрести систему «умного дома» «ПИК.Смарт».

 

Домашняя система автоматизации от «Яндекс» работает через «Яндекс.Станцию» и мобильное приложение rubetek. Предусмотрено голосовое управление лампочками, розетками, взаимодействие с кондиционерами и телевизорами (через «умный» пульт «Яндекса»). С помощью приложения rubetek можно контролировать открытие/закрытие дверей, расход электроэнергии, получать извещения о протечке труб и дистанционно наблюдать за происходящим в квартире.

 

В стоимость базового пакета (29 990 рублей) входят собственно «Яндекс.Станция», датчики открытия дверей и протечки воды, управляемые по Wi-Fi лампочки, Wi-Fi розетка с контролем расхода электроэнергии и камера видеонаблюдения, а также настройка, техническая поддержка и гарантия. Сообщается, что установить систему можно всего за один день. Предлагаемые решения разработаны с учетом планировки квартир в домах, построенных «Группой ПИК». Комплект можно дополнить: предусмотрены расширенные возможности управления освещением, системами кондиционирования и вентиляции, а также системами безопасности.

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