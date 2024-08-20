Яндекс Станция Лайт 2: грустит и смеётся вместе с вами

20.08.2024 16:21

Компания «Яндекс» выпустила новую колонку, «Станцию Лайт 2». «Умный» громкоговоритель распознаёт настроение пользователя. Смарт-спикер можно переносить из одного помещение в другое и брать с собой в поездки: колонка запоминает домашние и мобильные сети Wi-Fi и при обнаружении знакомой сети подключается к ней автоматически (с разрешения пользователя).

Как сообщается в описании новинки, «благодаря технологии эмоционального синтеза “Алиса” в “Станции Лайт 2” анализирует смысл диалога и в зависимости от контекста беседы меняет свои интонации – общение с ней становится по-настоящему живым и человечным». «Эмоции» голосового помощника отображаются на LED-дисплее, которым оснащена миниатюрная акустическая система. Кроме того, колонка с большей точностью распознаёт детские голоса и проявляет больше эмоций в «общении» с детьми.

Специально для «Станции Лайт 2» спроектирован новый широкополосный динамик (44,5 мм, АЧХ 120 Гц – 16 кГц, мощность 6 Вт). Он размещается в корпусе новой конструкции – с увеличенным акустическим объёмом. Благодаря этому колонка звучит чисто, мощно и насыщенно, а басы стали более выраженными. Портативный аккумулятор – тоже нового образца; его заряда хватает на три часа непрерывной работы, а для того, чтобы узнать, на сколько он разряжен, нужно задать голосовому помощнику соответствующий вопрос…