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«Яндекс Станция Стрит»: на прогулку и в спортзал


22.05.2025 16:03

 

 

Новую портативную колонку с голосовым управлением «Яндекс Станция Стрит» можно подключать к мобильной точке доступа Wi-Fi, а если интернет отсутствует, аудиосистема будет воспроизводить музыку с подсоединённого через Bluetooth смартфона.

 

Голосовое управление тоже будет работать благодаря офлайн-навигации: колонка распознаёт и выполняет команды «дальше», «громче» и «стоп». Звук миниатюрного громкоговорителя (два встроенных динамика, два пассивных излучателя, мощность 30 Вт) откалиброван для открытых пространств и хорошо адаптируется при использовании колонки в помещении: предусмотрены два соответствующих автоматических режима с возможностью выбора вручную через приложение «Дом с Алисой». Ещё один режим, «Играй везде», рассчитан на очень большие открытые пространства – он позволяет синхронизировать две колонки с одним аккаунтом через общую Wi-Fi-сеть и слушать единый плейлист.

 

Запас работы «станционного» аккумулятора – до 12 часов. Есть световая индикация заряда; оставшееся время работы можно также узнать в приложении или спросив об этом голосового помощника Алису. Прочный корпус колонки оснащён съёмным ремешком. Защита от влаги и пыли соответствует стандарту IP67: «Яндекс Станция Стрит» выдерживает кратковременное погружение в воду. Если вода попала в разъём, Алиса попросит просушить устройство. В продаже новинка появится 27 мая, купить её можно будет в магазинах розничных торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» по цене 14490 рублей.

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