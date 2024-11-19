«Яндекс вашему дому!»

19.11.2024 19:27

В магазинах российских розничных сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» начались продажи новинок «Яндекс» из линейки устройств для «умного» дома. В частности, речь идёт об устройствах, предназначенных для создания домашних интеллектуальных систем освещения, в том числе управляемых с помощью голосового помощника «Алиса».

Это, прежде всего, «умные» лампочки: потребителям предлагают как ряд новых моделей, так и обновлённые версии ранее выпущенных, которые теперь работают по протоколу Matter over Wi-Fi. Кроме того, «Яндекс» впервые представил «умные» выключатели и реле, работающие по протоколу Zigbee: даже если в доме пропадёт интернет, эти устройства не отключатся, и запрограммированные сценарии всё равно можно будет активировать.

Ассортимент «умных» ламп, выпускаемых компанией «Яндекс», ранее состоявший из четырёх устройств, пополнился ещё тремя моделями: RGB-лампочкой с цоколем GX53 для подвесных потолков, филаментной лампой Е27 с тёплым и холодным белым светом, предназначенной для открытых люстр и дизайнерских светильников, а также новой версией RGB-лампы E27 с повышенной яркостью – для больших пространств с одним источником света. У старых моделей обновили дизайн. Ещё одна новинка, «умное» реле, позволяет управлять освещением с помощью голосовых команд или через приложение и интегрировать домашние устройства в уже имеющиеся сценарии. Благодаря энергоэффективному протоколу Zigbee батарейки в беспроводных устройствах прослужат несколько лет, а сценарии будут работать и без интернета.



