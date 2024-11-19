ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Яндекс вашему дому!»


19.11.2024 19:27

 

 

В магазинах российских розничных сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» начались продажи новинок «Яндекс» из линейки устройств для «умного» дома. В частности, речь идёт об устройствах, предназначенных для создания домашних интеллектуальных систем освещения, в том числе управляемых с помощью голосового помощника «Алиса».

 

Это, прежде всего, «умные» лампочки: потребителям предлагают как ряд новых моделей, так и обновлённые версии ранее выпущенных, которые теперь работают по протоколу Matter over Wi-Fi. Кроме того, «Яндекс» впервые представил «умные» выключатели и реле, работающие по протоколу Zigbee: даже если в доме пропадёт интернет, эти устройства не отключатся, и запрограммированные сценарии всё равно можно будет активировать.

 

Ассортимент «умных» ламп, выпускаемых компанией «Яндекс», ранее состоявший из четырёх устройств, пополнился ещё тремя моделями: RGB-лампочкой с цоколем GX53 для подвесных потолков, филаментной лампой Е27 с тёплым и холодным белым светом, предназначенной для открытых люстр и дизайнерских светильников, а также новой версией RGB-лампы E27 с повышенной яркостью – для больших пространств с одним источником света. У старых моделей обновили дизайн. Ещё одна новинка, «умное» реле, позволяет управлять освещением с помощью голосовых команд или через приложение и интегрировать домашние устройства в уже имеющиеся сценарии. Благодаря энергоэффективному протоколу Zigbee батарейки в беспроводных устройствах прослужат несколько лет, а сценарии будут работать и без интернета.

Связанные новости:
 Яндекс Станция Лайт 2: грустит и смеётся вместе с вами - 20.08.2024 16:21
 Продажи «умных» колонок выросли на 69% - 25.07.2024 13:23
 Вымирающий вид: ламповые проекторы  - 22.02.2024 13:19
 Золото и лампы: новые усилители Jadis - 01.02.2024 15:12
 В РФ растёт интерес к «умному дому»  - 20.04.2022 02:00
 «Алиса» управляет саундбарами Samsung - 27.11.2020 05:28
 И поёт, и светит - 26.11.2020 16:37
 За пивом ещё не ходит. Но светит и реагирует на голос. - 09.04.2019 08:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007