«Яндекс.Станция Мини»: купи и сразу продай

31.10.2019 14:15

С сегодняшнего дня в специализированных розничных торговых сетях можно купить «умную» мини-колонку «Яндекс.Станция Мини». Устройство выпускается в двух цветах, белом и чёрном, и стоит 3990 рублей. Покупатели получают в подарок три месяца подписки Яндекс.Плюс.



Миниатюрная версия «Яндекс.Станции» оснащена портом USB-C и 3,5-мм аналоговым выходом (а вот HDMI-порта нет), поддерживает подключение по Bluetooth. Колонка может управляться голосом – с помощью ассистента «Алиса» – или жестами (таким способом можно, например, переключать треки и регулировать громкость). При необходимости пользователь может отключить микрофоны, чтобы защититься от прослушивания.



Примечательно, что накануне официального начала продаж «Яндекс» провёл рекламную акцию, предложив российским любителям гаджетов бесплатно обменять любую старую колонку на «Яндекс.Станцию Мини», а также пообещав отдать большую «Яндекс.Станцию» троим обладателя самых необычных акустических систем. Очередь начала собираться ещё с вечера 29 октября. По некоторым данным, число желающих «махнуться не глядя» превысило 2000 человек; 500 из них получили таки заветную новинку бесплатно, остальным было предложено купить громкоговоритель со скидкой 50%. Как свидетельствуют очевидцы, многие из тех, кому мини-колонка досталась «на халяву», тут же пытались продать её тем, кто оказался менее удачливым.