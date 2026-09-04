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Японская надёжность: Michi Prestige


04.09.2026 13:57

 

 

Инженеры японcкого бренда Michi выпустили два новых аудиоустройства: предварительный усилитель P430 и стереоусилитель мощности S430; они дополнили серию Michi Prestige, в которую до этого входили интегральный усилитель X430 и CD-проигрыватель Q430.

 

Предусилитель Michi Prestige P430 «призван обеспечить целостность аудиосигнала,высокую детализацию и точную звуковую сцену». В основе конструкции – восьмиканальный ЦАП ESS SABRE ES9028PRO; используется многоступенчатая малошумная система стабилизации мощности, возможности коммутации представлены тремя коаксиальными и тремя оптическими цифровыми входами, HDMI ARC, PC-USB с поддержкой DSD256 и поддержкой Bluetooth с aptX HD/AAC. Дополнительные аналоговые входы включают балансный XLR, три линейных RCA и фоно-вход MM. Есть сертификация Roon Tested. Коаксиальные и оптические цифровые выходы позволяют подключаться к цифровым компонентам, а два монофонических выхода для сабвуфера – усиливать низкие частоты.

 

Мощность стереоусилителя S430 составляет 390 Вт на канал при сопротивлении 4 Ом или 230 Вт на канал при сопротивлении 8 Ом. Значительная выходная мощность сочетается с возможностью работы с высокими токами, что позволяет усилителю уверенно управлять даже требовательными акустическими системами. Используемый тороидальный трансформатор – собственного производства; комплексная схема защиты обеспечивает высокую надёжность без ущерба для производительности. Устройство оснащается балансными входами XLR и RCA, пятипозиционными клеммами для подключения акустических систем и триггером 12 В. Отключение питания – автоматическое. В продажу новинки поступят уже в сентябре по цене 3999 евро за штуку.

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