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Ярче всех: Sharp XP-X171Q


12.11.2024 12:39

 

 

«Недосягаемую для других проекторов» яркость обеспечивают новые лазерные 4K проекторы Sharp из фирменной Pro-линейки X Series. По крайней мере, так утверждает производитель, компания Sharp Imaging, пополнившая свой ассортимент моделью с двойным источником света XP-X171Q.

 

В пресс-релизе говорится, что новинка обеспечивает исключительно чёткое 4K-изображение, даже если проектор используется в ярко освещённом помещении. Такое обещают многие производители, но хорошо известно, что фактически во многих случаях «картинка» получается размытой, а заявленной чёткости нет и в помине. И если для домашнего использования это приемлемо, то для профессиональных инсталляций (например, в музеях, лекционных залах и пр.) недопустимо. В случае с новой моделью Sharp, информация в пресс-релизе, похоже, соответствует действительности: заявленная яркость лазерного источника света – 16500 люменов.

 

Высокое качество изображения с разрешением 3840х2400 пикселей обеспечивают два лазера, красный и синий, фосфорное колесо, цветовое колесо, зеркала, призма и технология DLP. Есть десятибитный процессинг цветов; геометрическая коррекция для изображений, проецируемых на сферические поверхности, ручная коррекция трапецеидальных искажений; динамическая контрастность составляет 3000000:1. Проектор совместим с шестью моторизованными объективами из ассортимента Sharp с проекционным расстоянием от 1,09 до 43 м. Коммутация осуществляется через порты HDMI и DisplayPort, HDBaseT, Ethernet LAN и USB. Встроенных динамиков нет, но имеются аудиовыходы для подключения внешних акустических систем.

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