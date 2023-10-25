Ярко, громко, молодёжно

25.10.2023 16:57

Российский бренд Vipe (принадлежит российской производственно-торговой компании DRIVIX) представил две новинки – беспроводные саундбоксы из серии Nitro, модели Vipe Nitro X1 и Vipe Nitro X1 Pulsar. Потребители этих колонок – молодёжь, а основное предназначение новых Vipe Nitro – создавать на вечеринках чистый звук с мощными басами.

Nitro X1 и Nitro X1 Pulsar – самые компактные и недорогие саундбоксы в серии, с двухполосной конструкцией и в корпусах с тыловым фазоинвертором. АЧХ новинок: 40 Гц - 18 кГц (− 6 дБ); выходная мощность: 60 Вт у Nitro X1, 80 Вт у Nitro X1 Pulsar. Режим Nitro Bass добавляет басы, а кнопки на верхней панели дают доступ к тонкой настройке уровня низких и высоких частот. Колонки поддерживают подключение по Bluetooth со скоростью беспроводной передачи данных до 2 Мбит/с. В режиме Bluetooth можно создать беспроводную стереопару, подключив одну к другой две колонки одной модели; повторное подключение происходит автоматически. Проводное подключение аудиоисточников – через линейный вход AUX 3,5 мм. Один из пары имеющихся входов USB Type-C можно использовать для зарядки внешних устройств (5 В постоянного тока, 1 А), второй – для воспроизведения. В комплект поставки входит адаптер USB On-The-Go (OTG) – переходник с USB Type-A на USB Type-C. А вот микрофон нужно покупать отдельно: он подключается через разъём на задней панели; там же есть разъём 6,35 мм для электрогитары.

У колонок есть LED-подсветка: у модели X1 – вокруг динамика и на боковых панелях, у X1 Pulsar светится вся лицевая панель, динамики, а также боковые поверхности. В обеих моделях можно выбрать один из шести цветов или запустить перебор цветов по кругу. Есть пять динамических режимов, из которых можно выбрать тот, что лучше всего подходит под стиль воспроизводимой музыки или под настроение слушателя. Встроенный аккумулятор подзаряжается за шесть часов и обеспечивает до шести-десяти часов (X1 Pulsar и X1 соответственно) автономной работы. Колонки можно использовать и на улице, в том числе возле бассейна или естественного водоёма, благодаря защите от влаги IPX4 (попадание брызг) и резиновой заглушке для разъёмов. Корпуса саундбоксов сделаны из высококачественного пластика чёрного цвета, защитная решётка-гриль – металлическая. В нижней части корпуса есть крепление 35 мм для установки акустической системы на стойку, наверху – ручка для переноски. Размеры Vipe Nitro X1 и Nitro X1 Pulsar: 289 × 353 × 302 мм, весят колонки около 7,5 кг.



