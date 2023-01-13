Ярко, стильно, необычно: виниловая «вертушка» CoolGeek VS-01

13.01.2023 00:15

На волне возвращения интереса к винилу растёт популярность виниловых проигрывателей, конструкция которых предполагает вертикальное расположение пластинки. Очередное подобное устройство выпустила компания из Гонконга CoolGeek.

Проигрыватель виниловых дисков VS-01 выполнен в ретро стиле. Он немедленно привлекает к себе внимание не только своим непривычным современному пользователю внешним видом и яркой расцветкой, но в первую очередь особенной конструкцией: специальный механизм удерживает пластинку вертикально даже в процессе воспроизведения аудиозаписи. Устройство оснащается бесшумным высокоскоростным двигателем NIDEC, поддерживает две скорости вращения (33 и 45 оборотов в минуту). Опускать тонарм с картриджем Ortofon OM 5E нужно самому, а вот отключение происходит автоматически.

Встроенная аудиосистема состоит из твитеров и мидбасового драйвера; мощность усилителя 60 Вт. Поддерживается технология Bluetooth (5.0) для подключения «вертушки» к наушникам или колонкам; предусмотрено и проводное соединение. Сам проигрыватель может использоваться как внешний Bluetooth-громкоговоритель. Для управления используется поворотный регулятор с подсветкой, расположенный в правой части проигрывателя; переключатель скорости вращения находится сзади. Начало продаж CoolGeek VS-01 запланировано на март нынешнего года.



