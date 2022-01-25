Jazz по-испански

25.01.2022 10:09

Производитель акустических систем из Испании BonySound представил новую серию громкоговорителей. Испанский High End бренд создан инженером-электронщиком Максимино Лопесом (Maximino Lopez). Необычное название – отсыл к строению человеческого уха (bone по-английски – «кость»).



Акустические системы новой серии Jazz 2022 оснащаются корпусами, созданными по фирменной технологии DualBox – она устраняет нежелательные резонансы. Пока в серии только одна модель – напольная, двухполосная, с фазоинтвертором. Колонка выпускается в двух модификациях – стандартной и премиальной (Diamond). Разница между ними – в характеристиках твитеров (Accuton) и кроссоверов (Mundorf); используемые материалы и отделка одинаковы. В варианте Diamond используются 1,2-дюймовые твитеры Accuton Diamond, в стандартной версии – твитеры того же производителя с керамическим куполом. В обоих случаях колонки комплектуются СЧ- и НЧ-динамиками Accuton 7” Grey Ceramic.



Номинальный импеданс системы – 8 Ом, чувствительность 86 дБ, АЧХ 35 Гц – 33 кГц (версия Diamond) и 35 Гц – 25 кГц (версия Standard). Производитель рекомендует использовать колонки с усилителями мощностью 120-200 Вт. Габариты BonySound Jazz 2022: 108 см x 40 см x 45 см; вес каждой колонки – 42 кг. Отделка: натуральный шпон (несколько вариантов), белый или чёрный лак. Розничная цена за пару (в Испании) составляет 8990 Евро за стандартное исполнение и 13550 Евро за версию Diamond.