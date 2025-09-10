JBL Grip: новое слово в портативном аудио

10.09.2025 12:07

JBL Grip – новая модель портативных колонок для дома и улицы. Компактные громкоговорители поддерживают беспроводное подключение, могут объединяться в многокомпонентную систему и предлагают пользователю множество вариантов настройки звука.



Bluetooth-колонка JBL Grip, как утверждает производитель, полностью меняет представление о том, что такое аудиоустройство категории "grab and go". Термин, который используется для обозначения заведений быстрого питания, можно дословно перевести как «аудио-фастфуд». Иными словами, пользователь получает быстрое и весьма эффективное решение, полностью отвечающее его потребностям в качественном звуке и дополнительных функциях. JBL Grip – это эргономичность, ультра-компактность (колонка – не больше банки колы), мощное звучание, интуитивно понятное сенсорное управление, настраиваемая подсветка, устойчивость к внешним воздействиям (IP68), петля для подвешивания к рюкзаку, рулю велосипеда и пр., и многое другое.



Внутри корпуса – два овальных полнодиапазонных излучателя 43x80 мм и мощный процессор. Технология AI Sound Boost в режиме реального времени анализирует излучение динамиков и приходящие отражения и оптимизирует звук, уменьшая искажения и увеличивая глубину басов и выходную мощность (до 16 Вт RMS). Возможность дополнительной настройки обеспечивает семиполосный эквалайзер, управляемый через приложение JBL Portable. Для получения стереозвука можно объединить в пару две колонки JBL Grip, а использование беспроводной технологии Bluetooth Auracast позволяет создать аудиосистему из нескольких громкоговорителей, со слаженным звучанием и синхронизированными световыми эффектами. Высокое качество звука сохраняется, даже если расстояние между колонкой и источником составляет 30 м. Запас аккумулятора – до 12 часов непрерывного использования плюс ещё два часа при использовании в режиме Playtime Boost. Для полной подзарядки требуется три часа. Цвета корпуса: чёрный, белый, красный, синий, фиолетовый, а также камуфляжная расцветка; цена по предзаказу – 99,95 долларов США; начало продаж – 28 сентября.