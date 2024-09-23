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JBL и Naim – больше возможностей для инсталляторов


23.09.2024 12:40

 

 

На выставке EI Live!, которая проходила в Великобритании 18 и 19 сентября, свои новые разработки представили бренды JBL и Naim. Компания JBL показала новые устройства, в том числе AV-ресиверы, из серии MA, Naim Audio – стриминговый усилитель, предназначенный для проектов категории custom installations.

 

В серию компонентов JBL MA Series входят пять моделей аудио-видеоресиверов со встроенными усилителями класса D, цифро-аналоговыми преобразователями, обрабатывающими файлы с разрешением до 192 кГц / 24 бит, обширным набором входных/выходных разъёмов, поддержкой ARC и Bluetooth. «Старшие» модели серии поддерживают видеопроцессинг 8K, HDR10+, стриминг по Wi-Fi. Флагманы серии, ресиверы MA7100 и MA9100, могут быть интегрированы в системы домашней автоматизации. Ресиверы из линейки JBL MA могут управляться через бесплатное приложение EZ Set EQ для iOS и Android.

 

Устройства из серии Naim CI разработаны специально для использования вместе с архитектурными акустическими системами Focal. Naim CI-Uniti 102 – это усилитель с функциями стримера, который может стать дополнением к фирменным моноблокам CI-NAP 101 или восьмиканальному усилителю мощности CI-NAP 108. Инсталляционные комплекты из компонентов Naim и Focal легко настраиваются с помощью ПО Focal & Naim Manager, управляются с помощью приложения Focal & Naim, совместимы с системами домашней автоматизации Crestron, Control4, RTI, Savant, Elan.

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